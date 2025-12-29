Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал прекратить военное освоение Украины со стороны НАТО - РИА Новости, 29.12.2025
23:57 29.12.2025
Лавров призвал прекратить военное освоение Украины со стороны НАТО
2025-12-29T23:57:00+03:00
2025-12-29T23:57:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
украина
россия
2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прекратить военное освоение территории Украины со стороны НАТО важно для урегулирования украинского конфликта наряду с проведением демилитаризации страны, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Важно обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также прекратить военное освоение странами НАТО территории Украины", - сказал министр агентству.
