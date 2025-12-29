https://ria.ru/20251229/lavrov-2065530842.html
Лавров призвал прекратить военное освоение Украины со стороны НАТО
Лавров призвал прекратить военное освоение Украины со стороны НАТО
Прекратить военное освоение территории Украины со стороны НАТО важно для урегулирования украинского конфликта наряду с проведением демилитаризации страны,... РИА Новости, 29.12.2025
Лавров: освоение НАТО Украины важно прекратить вместе с ее демилитаризацией