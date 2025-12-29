Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине
Необходимо вырабатывать юридически обязывающие гарантии устранения первопричин конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
украина
россия
украина, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине

Лавров: нужны юридически обязывающие гарантии устранения первопричин конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Необходимо вырабатывать юридически обязывающие гарантии устранения первопричин конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта", - сказал министр агентству.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 0.00 мск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров
Специальная военная операция на Украине
Украина
Россия
Сергей Лавров
 
 
