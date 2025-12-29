https://ria.ru/20251229/lavrov-2065530387.html
Лавров призвал вырабатывать гарантии устранения причин конфликта на Украине
Необходимо вырабатывать юридически обязывающие гарантии устранения первопричин конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.12.2025
Лавров: нужны юридически обязывающие гарантии устранения первопричин конфликта