https://ria.ru/20251229/lavrov-2065530219.html
Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров
Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров
Киев и его западные покровители должны признать территориальные реалии, появившиеся после вступления в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:55:00+03:00
2025-12-29T23:55:00+03:00
2025-12-29T23:55:00+03:00
киев
республика крым
донецкая народная республика
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529132.html
киев
республика крым
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, республика крым, донецкая народная республика, сергей лавров, в мире
Киев, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, В мире
Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров
Лавров: Киев и Запад должны признать территориальные реалии после 2014 и 2022 гг