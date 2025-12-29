https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529827.html
Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу
Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу - РИА Новости, 29.12.2025
Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу
Многочисленные украинцы, живущие в России, должны получить возможность волеизъявления при проведении на Украине выборов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:54:00+03:00
2025-12-29T23:54:00+03:00
2025-12-29T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529693.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров
Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу
Лавров: украинцы, живущие в РФ, должны иметь право голоса при выборах на Украине