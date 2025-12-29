Повестка России и США не должна сводиться к Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Для Москвы очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Наши государства - крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН - несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности", - сказал министр.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков называл переговоры в Кремле очень содержательными, добавляя, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.