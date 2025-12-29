Рейтинг@Mail.ru
Повестка России и США не должна сводиться к Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529509.html
Повестка России и США не должна сводиться к Украине, заявил Лавров
Повестка России и США не должна сводиться к Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Повестка России и США не должна сводиться к Украине, заявил Лавров
Для Москвы очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:53:00+03:00
2025-12-29T23:53:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529132.html
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065528646.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, ООН, Российский фонд прямых инвестиций
Повестка России и США не должна сводиться к Украине, заявил Лавров

Лавров: российско-американская повестка не должна сводиться только к Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Для Москвы очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Наши государства - крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН - несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также стратегической стабильности", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров
Вчера, 23:51
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков называл переговоры в Кремле очень содержательными, добавляя, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров рассказал об устойчивых контактах с США по нормализации отношений
Вчера, 23:48
 
В миреРоссияСШАМоскваСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинООНРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала