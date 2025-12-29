Рейтинг@Mail.ru
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
23:51 29.12.2025
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров
На Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.12.2025
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров

Лавров: на Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине у ВС РФ

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша принципиальная линия остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России и отвечая на вопросы в рамках прямой линии, вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты - предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров: усилия МИД и госдепа направлены на восстановление работы дипмиссий
Вчера, 23:48
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
