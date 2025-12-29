https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529132.html
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров
На Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:51:00+03:00
2025-12-29T23:51:00+03:00
2025-12-29T23:51:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065528825.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин
На Западе понимают, что стратегическая инициатива у России, заявил Лавров
Лавров: на Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине у ВС РФ