России и США важно начать обсуждение прямых перелетов, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Переговорщикам России и США по нормализации двусторонних отношений сейчас важно перейти к таким вопросам, как возобновление авиасообщения и возврат российской дипсобственности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.