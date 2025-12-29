Рейтинг@Mail.ru
23:50 29.12.2025
России и США важно начать обсуждение прямых перелетов, заявил Лавров
России и США важно начать обсуждение прямых перелетов, заявил Лавров

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Переговорщикам России и США по нормализации двусторонних отношений сейчас важно перейти к таким вопросам, как возобновление авиасообщения и возврат российской дипсобственности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Важно перейти к более значимым вопросам. Среди них - возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности. Американской стороне переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений. Однако в госдепартаменте США пока увязывают рассмотрение этих тем с отвлеченными политическими сюжетами. Работа будет продолжена", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров рассказал об устойчивых контактах с США по нормализации отношений
Вчера, 23:48
 
