Лавров: Россия не выйдет из переговоров с США несмотря на украинские атаки
Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:18:00+03:00
2025-12-29T18:18:00+03:00
2025-12-29T18:30:00+03:00
