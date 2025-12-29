Лавров: Россия не выйдет из переговоров с США несмотря на украинские атаки

МОСКВА, 29 дек-РИА Новости. Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами", - сказал он.