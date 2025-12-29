Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало", - сказал он.