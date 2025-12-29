Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
18:15 29.12.2025 (обновлено: 18:23 29.12.2025)
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
Все БПЛА, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.12.2025
россия
происшествия
новгородская область
сергей лавров
россия
новгородская область
россия, происшествия, новгородская область, сергей лавров
Россия, Происшествия, Новгородская область, Сергей Лавров
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента

Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все БПЛА, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА.
"Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Объекты для ответных ударов ВС России уже определены, заявил Лавров
