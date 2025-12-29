Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией

"В общей сложности <...> построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено", — говорится в публикации со ссылкой на компанию, осуществлявшую работы.

Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоговорящие.