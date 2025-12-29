Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией

https://ria.ru/20251229/latvija-2065522357.html
Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией, сообщило агентство LETA. РИА Новости, 29.12.2025
Латвия завершила строительство 280 км забора на границе с Россией
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией, сообщило агентство LETA
"В общей сложности <...> построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено", — говорится в публикации со ссылкой на компанию, осуществлявшую работы.
По данным издания, оснащение всей границы технологической инфраструктурой планируется завершить к концу 2026 года.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны
прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве
. Как отмечал президент Владимир Путин
, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине
.
Так, Латвия
проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига
объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоговорящие.