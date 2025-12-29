Рейтинг@Mail.ru
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией
22:32 29.12.2025 (обновлено: 23:50 29.12.2025)
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией - РИА Новости, 29.12.2025
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией
Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией, сообщило агентство LETA. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, латвия
В мире, Россия, Латвия
Латвия завершила строительство заграждения на границе с Россией

Латвия завершила строительство 280 км забора на границе с Россией

Флаг Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией, сообщило агентство LETA.
"В общей сложности <...> построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено", — говорится в публикации со ссылкой на компанию, осуществлявшую работы.
По данным издания, оснащение всей границы технологической инфраструктурой планируется завершить к концу 2026 года.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Так, Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоговорящие.
