Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году
Футбол
 
17:16 29.12.2025
Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году
Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году
Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Грузии 2025 года, сообщается на странице Федерации футбола Грузии в Instagram*. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году

Форварда "ПСЖ" Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году

© Фотография из соцсетейХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фотография из соцсетей
Хвича Кварацхелия. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Грузии 2025 года, сообщается на странице Федерации футбола Грузии в Instagram*.
В уходящем году он выиграл чемпионат и Кубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В прошедшем сезоне нападающий забил 13 голов в 51 матче.
Кварацхелия стал лучшим игроком страны в пятый раз (2020-2023, 2025). До "ПСЖ" он выступал за грузинские "Динамо" (Тбилиси), "Рустави" и "Динамо" (Батуми), российские "Локомотив" и "Рубин" и итальянский "Наполи", в составе которого выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим футболистом сезона Серии А. С "Локомотивом" Кварацхелия завоевал Кубок России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
РФС снял с "Балтики" запрет на регистрацию новичков
Вчера, 15:33
 
Футбол
Спорт
Грузия
Россия
Тбилиси
Хвича Кварацхелия
Динамо Москва
Локомотив (Москва)
Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Кубок Франции по футболу
Лига чемпионов 2025-2026
 
