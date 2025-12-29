https://ria.ru/20251229/kvaratskheliya-2065470567.html
Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году
Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Кварацхелию признали лучшим футболистом Грузии в 2025 году
Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Грузии 2025 года, сообщается на странице Федерации футбола Грузии в Instagram*. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
