16:53 29.12.2025 (обновлено: 16:54 29.12.2025)
В Курской области запретили работу мигрантов в некоторых сферах
В Курской области запретили работу мигрантов в некоторых сферах

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ. Архивное фото
КУРСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал постановление о запрете на работу в регионе мигрантов в связанных с людьми сферах, таких как перевозки, курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала, ограничения начнут действовать с нового года.
"Подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах, связанных, в первую очередь, с людьми. Ограничения начнут действовать с 2026 года. Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
10 декабря, 13:04
По его словам, такая категория граждан не сможет трудиться на предприятиях и в компаниях, которые оказывают определенные виды услуг.
"Грузовые и пассажирские перевозки, в том числе услуги такси, курьерская доставка, общественное питание, подбор персонала", – пояснил губернатор.
Уточняется, что максимум в течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу работодатели обязаны будут расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками.
"Рассчитываю, что эта мера позволит поднять уровень этих видов деятельности, а значит будет способствовать и улучшению качества жизни курян", – сообщил Хинштейн.
Задержанные иностранные трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
23 декабря, 15:30
 
Курская область, Александр Хинштейн, Общество
 
 
