В Курской области запретили работу мигрантов в некоторых сферах

КУРСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил , что подписал постановление о запрете на работу в регионе мигрантов в связанных с людьми сферах, таких как перевозки, курьерская доставка, общественное питание и подбор персонала, ограничения начнут действовать с нового года.

"Подписал постановление о запрете на работу мигрантов в отдельных сферах, связанных, в первую очередь, с людьми. Ограничения начнут действовать с 2026 года. Нововведения касаются иностранных граждан, которые работают на основании патентов", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, такая категория граждан не сможет трудиться на предприятиях и в компаниях, которые оказывают определенные виды услуг.

"Грузовые и пассажирские перевозки, в том числе услуги такси, курьерская доставка, общественное питание, подбор персонала", – пояснил губернатор.

Уточняется, что максимум в течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу работодатели обязаны будут расторгнуть трудовые отношения с иностранными сотрудниками.