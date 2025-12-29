Рейтинг@Mail.ru
Центр "Мой бизнес" в Красноярском крае обработал более 12 тысяч обращений
Твой бизнес
 
29.12.2025
Центр "Мой бизнес" в Красноярском крае обработал более 12 тысяч обращений
Центр "Мой бизнес" в Красноярском крае обработал более 12 тысяч обращений
В 2025 году предприниматели, самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, подали в центр "Мой бизнес" Красноярского края более 12 тысяч обращений
2025
Центр "Мой бизнес" в Красноярском крае обработал более 12 тысяч обращений

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2025 году предприниматели, самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, подали в центр "Мой бизнес" Красноярского края более 12 тысяч обращений по вопросам государственной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Более 8,5 тысячи получили услуги, которые предоставляются в рамках национальных проектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт".
Среди нефинансовых услуг популярностью пользуются консультации, в том числе по вопросам дополнительного финансирования бизнеса, а также по юридическим и налоговым вопросам.
Руководитель центра "Мой бизнес" Красноярского края Павел Кириллов рассказал, что в 2025 году значительно выросло количество обращений на многоканальный номер центра. Там предприниматели могут получить консультации по конкретным бизнес-вопросам и доступным мерам поддержки в регионе.
"Особенно приятно видеть, что к нам обращаются не только начинающие, но и уже действующие предприниматели", — приводит пресс-служба слова Кириллова.
Он добавил, что центр оказывает поддержку в разработке бизнес-планов, организует обучающие программы по разным направлениям, информирует о возможностях получения грантов и предоставляет другие услуги.
Спросом у предпринимателей пользуется поддержка для участия в российских выставках и ярмарках. Региональный центр оплачивает оформление стенда, аренду площади и оборудования, а также регистрационные взносы. В этом году такой поддержкой воспользовались 57 предпринимателей.
Еще одно востребованное направление — продвижение на маркетплейсах. Бизнес края проявляет интерес как к международным, так и к российским торговым площадкам.
"Активность предпринимателей и рост спроса на нефинансовую поддержку — ключевой индикатор зрелости бизнес-среды. Особенно важно, что в Красноярском крае бизнес активно использует современные инструменты для роста: от выхода на маркетплейсы до участия в федеральных выставках. Это доказывает эффективность комплексной работы в рамках национальных проектов", — сказал руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
По его словам, активное использование бизнесом таких инструментов, как маркетплейсы и федеральные выставки, подтверждает эффективность комплексной работы по национальным проектам.
 
