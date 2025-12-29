Рейтинг@Mail.ru
Косовский "премьер" провозгласил победу своей партии на выборах - РИА Новости, 29.12.2025
01:55 29.12.2025
Косовский "премьер" провозгласил победу своей партии на выборах
Косовский "премьер" провозгласил победу своей партии на выборах - РИА Новости, 29.12.2025
Косовский "премьер" провозгласил победу своей партии на выборах
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово с техническим мандатом Альбин Курти провозгласил "историческую" победу своего движения "Самоопределение" на... РИА Новости, 29.12.2025
в мире
косово
альбин курти
евросоюз
всемирный банк
косово
2025
в мире, косово, альбин курти, евросоюз, всемирный банк
В мире, Косово, Альбин Курти, Евросоюз, Всемирный банк
Косовский "премьер" провозгласил победу своей партии на выборах

Альбин Курти провозгласил победу своей партии на выборах в Косово

Премьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 дек - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово с техническим мандатом Альбин Курти провозгласил "историческую" победу своего движения "Самоопределение" на досрочных выборах в "парламент" самопровозглашенной республики.
В населенных албанцами районах, по данным подсчета голосов с 99,02% участков на официальном портале косовского избиркома, правящее движение "Самоопределение" Альбина Курти получает 49,39% голосов, ближайший конкурент - Демократическая партия Косово (PDK) - 21,04% поддержки, на третьем месте Демократический союз Косово (LDK) с 13,61% голосов. Остальные политические силы получают значительно меньше 10%.
Флаг Косово
"Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" Косово
Вчера, 22:43
"Девятого февраля (на предыдущих парламентских выборах в 2025 году - ред.) победило движение "Самоопределение", а 28 декабря победили народ и (самопровозглашенная - ред.) республика Косово. Поздравляю с величайшей победой в истории этой страны", - заявил Курти на брифинге в штабе политсилы.
Волеизъявление проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 2,6 тысячи участков. Правом голоса обладали 2 миллиона 76 тысяч 290 жителей Косово, из них 77,8 тысячи за границей. По данным косовского ЦИК явка составила около 44,99%. Самая высокая активность избирателей фиксировалась в районах, населенных в основном сербами, - около 55%.
"Как только результаты (выборов - ред.) будут подтверждены, мы должны создать структуры и продолжить успешную работу. Ожидаем план роста ЕС объемом из него 880 миллионов евро и три соглашения со Всемирным банком на 120 миллионов. То есть - свыше миллиарда евро. Призываю оппозиционные партии с настоящего момента сотрудничать в парламенте над международными соглашениями, хорошими соглашениями в интересах граждан", - заявил косовоалбанский "премьер".
По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.
Всего на 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат. В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов и ещё 10 для остальных местных народов и этнических групп.
Флаг Косово в Приштине
Явка в сербских районах Косово на выборах почти в два раза выше албанских
Вчера, 17:00
 
В миреКосовоАльбин КуртиЕвросоюзВсемирный банк
 
 
