Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 29.12.2025
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке
Группировка "Юг" продолжает зачистку северо-восточных окраин Константиновки и Константиновского металлургического завода, сообщил командующий группировкой... РИА Новости, 29.12.2025
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке
Медведев: бойцы "Юга" продолжают зачистку северо-восточных окраин Константиновки