Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 29.12.2025
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 29.12.2025
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке
Группировка "Юг" продолжает зачистку северо-восточных окраин Константиновки и Константиновского металлургического завода, сообщил командующий группировкой... РИА Новости, 29.12.2025
безопасность, константиновка, россия, сергей медведев, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Россия, Сергей Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командующий группировкой "Юг" доложил о ситуации в Константиновке

Медведев: бойцы "Юга" продолжают зачистку северо-восточных окраин Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группировка "Юг" продолжает зачистку северо-восточных окраин Константиновки и Константиновского металлургического завода, сообщил командующий группировкой Сергей Медведев.
Константиновке, товарищ верховный главнокомандующий, соединение части третьего армейского корпуса продолжает зачистку северо-восточных окраин населенного пункта. Взяли под контроль территорию завода "Стройстекло" и продолжают освобождение Константиновского металлургического завода", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Константиновка
Россия
Сергей Медведев
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
