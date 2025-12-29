Рейтинг@Mail.ru
"Разочарований нет". Кондратюк подвел итоги 2025 года
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:40 29.12.2025
"Разочарований нет". Кондратюк подвел итоги 2025 года
"Разочарований нет". Кондратюк подвел итоги 2025 года
https://ria.ru/20251226/tutberidze-petrosyan-2064829093.html
марк кондратюк, аделия петросян, алина горбачева, международный союз конькобежцев (isu), пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Россия, Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Алина Горбачева, Международный союз конькобежцев (ISU), Пётр Гуменник
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМарк Кондратюк
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Марк Кондратюк. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк заявил РИА Новости, что не испытал глобальных разочарований в 2025 году.
В мае Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки на участие четырех российских фигуристов в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. В их число вошли выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи. Кондратюк не был включен в список кандидатов на получение нейтрального статуса.
"В этом году глобально нет разочарований. Главной победой назвал бы Финал Гран-при России, где я завоевал серебряную медаль. Конечно же, выделю "Русский вызов", это важнейший старт в моей карьере. И можно назвать прошедший чемпионат России", - сказал Кондратюк.
Кондратюку 22 года. В этом сезоне фигурист завоевал две золотые медали на этапах Гран-при России, а также занял третье место на чемпионате России.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
26 декабря, 13:15
 
Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Алина Горбачева, Международный союз конькобежцев (ISU), Пётр Гуменник
 
