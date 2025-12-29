"Разочарований нет". Кондратюк подвел итоги 2025 года

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк заявил РИА Новости, что не испытал глобальных разочарований в 2025 году.

Кондратюку 22 года. В этом сезоне фигурист завоевал две золотые медали на этапах Гран-при России, а также занял третье место на чемпионате России.