Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"
Футбол
 
23:29 29.12.2025 (обновлено: 23:46 29.12.2025)
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"
Бывший защитник сборной Франции по футболу Гаэль Клиши возглавил выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции "Кан", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
франция, англия, париж, гаэль клиши, тьерри анри, кан, манчестер сити, арсенал (лондон)
Футбол, Франция, Англия, Париж, Гаэль Клиши, Тьерри Анри, Кан, Манчестер Сити, Арсенал (Лондон)
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"

Экс-футболист сборной Франции Клиши назначен на пост главного тренера "Кана"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГаэль Клиши
Гаэль Клиши - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Гаэль Клиши. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший защитник сборной Франции по футболу Гаэль Клиши возглавил выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции "Кан", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с Клиши не уточняется. Ранее в понедельник "Кан" объявил о прекращении сотрудничества с бывшим главным тренером команды Максимом д'Орнано.
Клиши 40 лет, он завершил карьеру игрока в 2023 году. С 2011 года по 2017 год спортсмен выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Клиши также играл за "Арсенал", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок. На его счету 20 матчей за сборную Франции.
Позднее защитник занимал должность играющего тренера в турецком "Башакшехире" и швейцарском "Серветте", был ассистентом главного тренера молодежной сборной Франции Тьерри Анри на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где команда взяла серебряные медали.
"Кан" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.
ФутболФранцияАнглияПарижГаэль КлишиТьерри АнриКанМанчестер СитиАрсенал (Лондон)
 
