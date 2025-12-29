https://ria.ru/20251229/klishi-2065527054.html
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"
Бывший защитник сборной Франции по футболу Гаэль Клиши возглавил выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции "Кан"
Экс-футболист сборной Франции возглавил "Кан"
Экс-футболист сборной Франции Клиши назначен на пост главного тренера "Кана"