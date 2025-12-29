Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о результатах точечных ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kadyrov-2065467777.html
Кадыров рассказал о результатах точечных ударов по позициям ВСУ
Кадыров рассказал о результатах точечных ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
Кадыров рассказал о результатах точечных ударов по позициям ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах "точечных ударов" по позициям ВСУ в районе населенного пункта Андреевка на сумском направлении. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:00:00+03:00
2025-12-29T17:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20251215/kadyrov-2062070770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о результатах точечных ударов по позициям ВСУ

Кадыров: «Аида» нанесла точечные удары по позициям ВСУ в районе Андреевки

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах "точечных ударов" по позициям ВСУ в районе населенного пункта Андреевка на сумском направлении.
"Сумское направление. Район н.п. Андреевка. В ходе планомерных и выверенных боевых действий бойцы группы "Аида" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ нанесли точечное и результативное поражение противнику. Уничтожены живая сила врага, техника, миномётная позиция вместе с соответствующим орудием, а также подготовленные укрытия и элементы его оборонительной инфраструктуры", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что работа выполнена профессионально и слаженно, с полным контролем обстановки и чётким взаимодействием между подразделениями. Нанесенный ущерб противнику "существенно ослабляет его возможности", подчеркнул Кадыров.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Волчанска, сообщил Кадыров
15 декабря, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала