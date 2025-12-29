Рейтинг@Mail.ru
Бывшего мэра Иваново заподозрили в получении взятки
14:17 29.12.2025
Бывшего мэра Иваново заподозрили в получении взятки
Бывшего мэра Иваново заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 29.12.2025
Бывшего мэра Иваново заподозрили в получении взятки
происшествия, ивановская область, россия, иваново, александр шаботинский
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново, Александр Шаботинский
Александр Шаботинский
Александр Шаботинский. Архивное фото
Александр Шаботинский. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 дек - РИА Новости. Возбуждено еще одно дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра Александра Шаботинского, его обвиняют в получении взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее прокуратура Ивановской области сообщила о возбуждении в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства, экс-главы областного центра уголовного дела по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как уточняли РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском. Как уточняла пресс-служба судов, обвиняемый занимал пост зампреда правительства Ивановской области с 2017 по 2024 год, затем работал главой города Иваново. Спустя неделю после отставки по собственному желанию он был задержан в Москве. Суд 10 декабря избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Шаботинскому предъявлено еще обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В составе организованной группы Шаботинский, Мартьянов и Кочнев (Владислав Мартьянов и Денис Кочнев – бывшие руководители департамента ЖКХ региона) получили взятку в размере не менее 58 миллионов рублей за общее покровительство от руководителей коммерческих фирм, осуществляющих деятельность в сфере проведения капитального ремонта домов", - сообщили в прокуратуре.
Ранее прокуратура сообщала, что экс-мэр Иваново, занимая с 2020 по 2024 год должность заместителя председателя правительства Ивановской области, помогал коммерческим компаниям заключать договоры на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, а также создавал условия для беспрепятственной приемки работ. Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей.
Как поясняла прокуратура, покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства. В их отношении расследуют уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
