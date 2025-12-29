Рейтинг@Mail.ru
Hyundai не приняла решения по выкупу заводов в России, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/hyundai-2065480841.html
Hyundai не приняла решения по выкупу заводов в России, сообщил источник
Hyundai не приняла решения по выкупу заводов в России, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2025
Hyundai не приняла решения по выкупу заводов в России, сообщил источник
Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:58:00+03:00
2025-12-29T17:58:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
каменка
хендэ мотор мануфактуринг рус
агр
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153114/71/1531147198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95585d93943498d51d7871b9da349a28.jpg
https://ria.ru/20250422/hyundai--2012648369.html
россия
санкт-петербург
каменка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153114/71/1531147198_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a950e782e20b5002f08b9a140788a249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, каменка, хендэ мотор мануфактуринг рус, агр, hyundai creta
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Каменка, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, АГР, Hyundai Creta
Hyundai не приняла решения по выкупу заводов в России, сообщил источник

Компания Hyundai пока не приняла решения об обратном выкупе своих заводов в РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Компания Hyundai пока не приняла никаких решений по реализации опциона на обратный выкуп своих заводов в России, который истекает в январе 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами концерна.
"На данный момент никаких решений не принято", - рассказал собеседник агентства о планах Hyundai реализовывать обратный опцион на выкуп активов.
Hyundai в начале 2024 года продал 100% акций ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". В сделку вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге - заводы в промзонах Каменка и Шушары. Южнокорейский концерн заявлял о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи, таким образом, срок обратного опциона истекает в январе 2026 года.
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России
22 апреля, 07:20
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургКаменкаХендэ Мотор Мануфактуринг РусАГРHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала