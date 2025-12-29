Хачанов поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 18-го на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третью позицию занимает немец Александр Зверев.
Россиянин Даниил Медведев сохранил 13-ю строчку, Рублев - 16-ю.
Рейтинг ATP, версия от 29 декабря:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5110;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4820;
5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4190;
6 (6). Тейлор Фриц (США) - 4085;
7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) - 4080;
8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) - 3990;
9 (9). Бен Шелтон (США) - 3960;
10 (10). Джек Дрейпер (Великобритания) - 2990...
13 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2710...
16 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2510...
17 (18). Карен Хачанов (Россия) - 2320.