Горячкина занимает второе место после первого дня чемпионата мира по блицу
19:29 29.12.2025
Горячкина занимает второе место после первого дня чемпионата мира по блицу
Россиянка Александра Горячкина занимает второе место в турнирной таблице после первого соревновательного дня чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025
шахматы, александра горячкина
Шахматы, Александра Горячкина
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина занимает второе место в турнирной таблице после первого соревновательного дня чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе.
В 10 партиях она набрала 8 очков. Россиянка выиграла семь партий, дважды сыграла вничью и один раз уступила. Лидирует нидерландка Элин Руберс (8,5 очка).
Россиянки Диана Хафизова, Лея Гарифуллина и Валентина Гунина набрали по 7 очков и занимают 14-е, 15-е и 17-е места соответственно. Следом с 6,5 очка идут Анна Шухман (18-е место), Екатерина Лагно (21), Вероника Юдина (22) и Полина Шувалова (28).
Турнир завершится во вторник. Шахматистки сыграют еще пять раундов, после чего четверо лучших выйдут в полуфинал, где в дальнейшем определят победителя.
В воскресенье Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду и заработала 40 тысяч евро. Аналогичные призовые полагаются за победу в чемпионате мира по блицу.
Двенадцатилетний Склокин обыграл чемпиона мира по шахматам
Шахматы Александра Горячкина
 
