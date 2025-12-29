Рейтинг@Mail.ru
На Украине незаконно присвоили электроэнергию на четыре миллиона долларов - РИА Новости, 29.12.2025
15:13 29.12.2025 (обновлено: 15:48 29.12.2025)
На Украине незаконно присвоили электроэнергию на четыре миллиона долларов
На Украине незаконно присвоили электроэнергию на четыре миллиона долларов - РИА Новости, 29.12.2025
На Украине незаконно присвоили электроэнергию на четыре миллиона долларов
Директор украинского предприятия и экс-глава организации по поставкам электроэнергии организовали на Украине схему, в рамках которой незаконно присвоили... РИА Новости, 29.12.2025
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
укрэнерго
энергоатом
украина
На Украине незаконно присвоили электроэнергию на четыре миллиона долларов

Генпрокуратура: на Украине незаконно присвоили электроэнергию на $4 млн

Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Директор украинского предприятия и экс-глава организации по поставкам электроэнергии организовали на Украине схему, в рамках которой незаконно присвоили электричество и нанесли убытки в примерно 4 миллиона долларов украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне масштабных отключений электроэнергии в стране, сообщает в понедельник офис генерального прокурора Украины.
"Предъявлены обвинения трем участникам схемы присвоения электрической энергии без ее фактической оплаты. По данным следствия, в результате таких действий ЗАО "НЭК "Укрэнерго" принесены убытки в 168 миллионов гривен (около 4 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Укрэнерго" оценило состояние энергосистемы Украины
18 декабря, 17:43
По данным следствия, должностные лица промышленного предприятия инициировали подписание договора поставки электроэнергии, при этом намерений оплачивать услуги у подозреваемых не было. При этом поставщик не закупал электроэнергию, а получал ее за счет небалансов в системе передачи. Сотрудник "Укрэнерго", занимавшийся администрированием расчетов на рынке электроэнергии, при этом умышленно не реагировал на данную ситуацию.
Отмечается, что прокуроры изъяли вещественные доказательства по месту проживания подозреваемых. Ведется следствие.
В декабре наблюдательный совет "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в разговоре с изданием Semafor заявил, что нужны новые бюрократические меры для защиты компании от коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Последствия удара по электростанции ДТЭК - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP
15 декабря, 14:42
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкрэнергоЭнергоатом
 
 
