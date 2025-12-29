В Смоленской области локализовали пожар на магистральном газопроводе

"Сегодня ночью в районе населенного пункта Красная Горка Краснинского округа в результате разгерметизации ремонтируемого участка магистрального газопровода произошло возгорание природного газа. Пожар был оперативно локализован. Пострадавших нет", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.