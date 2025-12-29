Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области локализовали пожар на магистральном газопроводе - РИА Новости, 29.12.2025
18:13 29.12.2025
В Смоленской области локализовали пожар на магистральном газопроводе
В Смоленской области локализовали пожар на магистральном газопроводе
происшествия, смоленская область, василий анохин
Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин
Техника МЧС РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Возгорание природного газа произошло на магистральном газопроводе в Смоленской области, пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, ведутся восстановительные работы, сообщил в понедельник губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью в районе населенного пункта Красная Горка Краснинского округа в результате разгерметизации ремонтируемого участка магистрального газопровода произошло возгорание природного газа. Пожар был оперативно локализован. Пострадавших нет", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время специалистами ведутся восстановительные работы.
"Потребители газифицируются в полном объеме. Причины инцидента устанавливаются", - отметил Анохин.
