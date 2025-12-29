https://ria.ru/20251229/gazoprovod-2065483580.html
В Смоленской области локализовали пожар на магистральном газопроводе
В Смоленской области локализовали пожар на магистральном газопроводе
Возгорание природного газа произошло на магистральном газопроводе в Смоленской области, пожар был оперативно локализован, пострадавших нет, ведутся... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
смоленская область
василий анохин
смоленская область
