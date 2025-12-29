Рейтинг@Mail.ru
В Енисейске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 29.12.2025 (обновлено: 11:14 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/enisejsk-2065290154.html
В Енисейске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке
В Енисейске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке - РИА Новости, 29.12.2025
В Енисейске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке
Режим ЧС введен в Енисейске Красноярского края из-за превышения уровня воды в реке Енисей на 14 сантиметров выше критического значения, сообщает администрация... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:13:00+03:00
2025-12-29T11:14:00+03:00
происшествия
енисейск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065335678_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_25a878be56ea4b7cb4dcd843fc89764d.jpg
https://ria.ru/20251227/kamchatka-2065044087.html
енисейск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065335678_0:59:1088:875_1920x0_80_0_0_c4a1efe401925d9b2661ecc71aa98e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, енисейск, красноярский край
Происшествия, Енисейск, Красноярский край
В Енисейске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке

В Енисейске ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реке

© Фото : Главное управление МЧС России по Красноярскому краюПодъем уровня воды в реке Енисей в Красноярском крае
Подъем уровня воды в реке Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Подъем уровня воды в реке Енисей в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Режим ЧС введен в Енисейске Красноярского края из-за превышения уровня воды в реке Енисей на 14 сантиметров выше критического значения, сообщает администрация города.
"Двадцать девятого декабря с 10:00 (06:00 мск. — Прим. ред.) в связи с повышением уровня воды в реке Енисей на 14 сантиметров выше критической отметки (1060 сантиметров) на территории города Енисейска введен режим "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.
Уточняется, что городские службы контролируют ситуацию, задействованы все ресурсы.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Камчатке несколько дорог закрыли из-за циклона
27 декабря, 03:05
 
ПроисшествияЕнисейскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала