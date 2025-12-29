https://ria.ru/20251229/enisejsk-2065290154.html
В Енисейске ввели режим ЧС из-за уровня воды в реке
Режим ЧС введен в Енисейске Красноярского края из-за превышения уровня воды в реке Енисей на 14 сантиметров выше критического значения, сообщает администрация... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:13:00+03:00
