Рейтинг@Mail.ru
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:50 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/dyukov-2065319196.html
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил РИА Новости, что организация видит прогресс в вопросе допуска российских спортсменов,... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T10:50:00+03:00
2025-12-29T10:50:00+03:00
футбол
спорт
александр дюков
спортивный арбитражный суд (cas)
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024157917_0:115:2925:1760_1920x0_80_0_0_a5b05161981a37e478340774972c0216.jpg
https://ria.ru/20251229/safonov-2065305317.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024157917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6167933386a7a4f478381bad302a7ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр дюков, спортивный арбитражный суд (cas), российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Спортивный арбитражный суд (CAS), Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА)
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS

Дюков заявил, что РФС рассчитывает на допуск без обращения в CAS

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель Правления, ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на ПМЭФ-2025
Председатель Правления, ПАО Газпром нефть Александр Дюков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил РИА Новости, что организация видит прогресс в вопросе допуска российских спортсменов, отметив, что иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) будет крайней мерой.
В пятницу после заседания исполкома РФС Дюков сказал, что ФИФА и УЕФА могут допустить российские команды к соревнованиям уже в 2026 году.
"Мы были первой спортивной федерацией, подавшей иск в CAS в 2022 году. В настоящий момент мы видим, что ситуация с возвращением наших спортсменов начала меняться. Новое обращение в CAS - это крайняя мера", - сказал Дюков.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 10:15
 
ФутболСпортАлександр ДюковСпортивный арбитражный суд (CAS)Российский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.12 12:15
    Амур
    Сибирь
  • Хоккей
    30.12 16:30
    Авангард
    Барыс
  • Хоккей
    30.12 17:00
    ЦСКА
    Динамо Москва
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Автомобилист
    Лада
  • Хоккей
    30.12 17:00
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Локомотив
    Торпедо НН
  • Хоккей
    30.12 19:00
    Ак Барс
    Северсталь
  • Хоккей
    30.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    СКА
  • Футбол
    30.12 22:30
    Бернли
    Ньюкасл
  • Футбол
    30.12 22:30
    Челси
    Борнмут
  • Футбол
    30.12 23:15
    Арсенал
    Астон Вилла
  • Футбол
    30.12 23:15
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала