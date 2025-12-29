https://ria.ru/20251229/dyukov-2065319196.html
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил РИА Новости, что организация видит прогресс в вопросе допуска российских спортсменов,... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
2025-12-29T10:50:00+03:00
2025-12-29T10:50:00+03:00
2025-12-29T10:50:00+03:00
футбол
спорт
александр дюков
спортивный арбитражный суд (cas)
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024157917_0:115:2925:1760_1920x0_80_0_0_a5b05161981a37e478340774972c0216.jpg
https://ria.ru/20251229/safonov-2065305317.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024157917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6167933386a7a4f478381bad302a7ae.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр дюков, спортивный арбитражный суд (cas), российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Спортивный арбитражный суд (CAS), Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА)
Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS
Дюков заявил, что РФС рассчитывает на допуск без обращения в CAS