Дюков заявил, что рассчитывает на допуск футболистов без иска в CAS

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил РИА Новости, что организация видит прогресс в вопросе допуска российских спортсменов, отметив, что иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) будет крайней мерой.