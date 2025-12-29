Шерпа России оценила перспективы участия ЮАР в саммите G20

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Перспектива урегулирования вопроса с участием ЮАР в мероприятиях G20 в период председательства США в объединении пока остается неясной, но использование Штатами площадки для продвижения своей повестки естественно, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Каким образом будет урегулирован вопрос участия Южной Африки, пока непонятно. Но все страны надеются, что "двадцатка" восстановит участие ее полноправного члена и все вопросы можно будет решать консенсусом", - сообщила Лукаш.
Как заявила она, любая страна-председатель использует международный формат в своих интересах. "Любое председательство использует международный формат в своих интересах. Для продвижения своих приоритетов или акцента на тех вопросах, которые хотят решить. В этом нет ничего противоестественного", - сказала Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.