Шерпа России оценила перспективы участия ЮАР в саммите G20

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Перспектива урегулирования вопроса с участием ЮАР в мероприятиях G20 в период председательства США в объединении пока остается неясной, но использование Штатами площадки для продвижения своей повестки естественно, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Как заявила она, любая страна-председатель использует международный формат в своих интересах. "Любое председательство использует международный формат в своих интересах. Для продвижения своих приоритетов или акцента на тех вопросах, которые хотят решить. В этом нет ничего противоестественного", - сказала Лукаш.