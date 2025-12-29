Рейтинг@Mail.ru
Шерпа России оценила перспективы участия ЮАР в саммите G20 - РИА Новости, 29.12.2025
07:24 29.12.2025
Шерпа России оценила перспективы участия ЮАР в саммите G20
Шерпа России оценила перспективы участия ЮАР в саммите G20
Перспектива урегулирования вопроса с участием ЮАР в мероприятиях G20 в период председательства США в объединении пока остается неясной, но использование Штатами РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:24:00+03:00
2025-12-29T07:24:00+03:00
в мире
сша
юар
россия
светлана лукаш
большая двадцатка
в мире, сша, юар, россия, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Россия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Лидеры стран "Группы двадцати"
Лидеры стран "Группы двадцати". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Перспектива урегулирования вопроса с участием ЮАР в мероприятиях G20 в период председательства США в объединении пока остается неясной, но использование Штатами площадки для продвижения своей повестки естественно, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Каким образом будет урегулирован вопрос участия Южной Африки, пока непонятно. Но все страны надеются, что "двадцатка" восстановит участие ее полноправного члена и все вопросы можно будет решать консенсусом", - сообщила Лукаш.
В G20 хотят перемены в подходе США о невключении ЮАР, заявила шерпа Лукаш
02:31
Как заявила она, любая страна-председатель использует международный формат в своих интересах. "Любое председательство использует международный формат в своих интересах. Для продвижения своих приоритетов или акцента на тех вопросах, которые хотят решить. В этом нет ничего противоестественного", - сказала Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России
25 декабря, 05:23
 
В миреСШАЮАРРоссияСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
