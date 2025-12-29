Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/drevesina-2065334799.html
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину - РИА Новости, 29.12.2025
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам субъектов РФ, осуществлять заготовку... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:11:00+03:00
2025-12-29T11:11:00+03:00
россия
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96857/86/968578658_0:143:1987:1261_1920x0_80_0_0_8783e3234e0ec24ab226bf41a491bef5.jpg
https://ria.ru/20250707/putin-2027692981.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96857/86/968578658_59:0:1928:1402_1920x0_80_0_0_fdb8d38832730470d918ac74fbcb153f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экономика
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину

Путин подписал закон о праве региональных лесных ведомств на заготовку древесины

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкЗаготовка древесины
Заготовка древесины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в медиабанк
Заготовка древесины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам субъектов РФ, осуществлять заготовку древесины.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет региональным лесным ведомствам самостоятельно заготавливать древесину. Они смогут делать это напрямую, по договору купли-продажи лесных насаждений, без привлечения подрядчиков.
Заготовка разрешена только на землях лесного фонда, в специальных зонах освоения, только спелых и перестойных деревьев. Список учреждений, которым это разрешено, утверждает глава региона по согласованию с Минприроды России.
Документом правительство РФ наделяется правом устанавливать порядок формирования и изменения перечня указанных государственных учреждений, требования к ним, порядок проверки, а также основания и порядок исключения таких учреждений из данного перечня.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог
7 июля, 15:55
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала