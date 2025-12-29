https://ria.ru/20251229/drevesina-2065334799.html
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину - РИА Новости, 29.12.2025
Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам субъектов РФ, осуществлять заготовку...
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон о праве государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам субъектов РФ, осуществлять заготовку древесины.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет региональным лесным ведомствам самостоятельно заготавливать древесину. Они смогут делать это напрямую, по договору купли-продажи лесных насаждений, без привлечения подрядчиков.
Заготовка разрешена только на землях лесного фонда, в специальных зонах освоения, только спелых и перестойных деревьев. Список учреждений, которым это разрешено, утверждает глава региона по согласованию с Минприроды России
.
Документом правительство РФ наделяется правом устанавливать порядок формирования и изменения перечня указанных государственных учреждений, требования к ним, порядок проверки, а также основания и порядок исключения таких учреждений из данного перечня.