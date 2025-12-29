Путин разрешил региональным лесным ведомствам заготавливать древесину

Закон позволяет региональным лесным ведомствам самостоятельно заготавливать древесину. Они смогут делать это напрямую, по договору купли-продажи лесных насаждений, без привлечения подрядчиков.

Документом правительство РФ наделяется правом устанавливать порядок формирования и изменения перечня указанных государственных учреждений, требования к ним, порядок проверки, а также основания и порядок исключения таких учреждений из данного перечня.