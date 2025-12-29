Рейтинг@Mail.ru
09:29 29.12.2025 (обновлено: 09:33 29.12.2025)
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных. РИА Новости, 29.12.2025
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных

В России увеличили до 20 лет наказание за дезертирство для бывших заключенных

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше максимальный срок составлял 15 лет лишения свободы.
Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.
За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предусмотрено наказание лишением свободы на срок от двух до шести лет и на срок от трех до восьми лет, если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца - на срок от семи до 12 лет.
Уклонение от военной службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет.
