В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывшего замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД РФ по Челябинской области Максима Блинникова арестовали до 25 февраля 2026 года по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным регионального управления СК РФ, с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей. Деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, и за консультирование его по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами. Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта, добавляли в ведомстве.