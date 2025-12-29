Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 29.12.2025 (обновлено: 17:35 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/cheljabinsk-2065473984.html
В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД
В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД - РИА Новости, 29.12.2025
В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД
Бывшего замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД РФ по Челябинской области Максима Блинникова арестовали до 25... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:26:00+03:00
2025-12-29T17:35:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065393305_0:70:1146:715_1920x0_80_0_0_b6fb3beababb8dbc12251841aba82613.jpg
https://ria.ru/20251120/arest-2056238697.html
россия
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065393305_160:0:1113:715_1920x0_80_0_0_3e770f11e665f3cae947bc2de2297a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), дело о квартире долиной
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Дело о квартире Долиной
В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД

РИА Новости: экс-замглавы УФСБ по Челябинской области арестован по делу о взятке

© Челябинский Следком/TelegramЗадержание бывшего сотрудника ГУМВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взятки
Задержание бывшего сотрудника ГУМВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Челябинский Следком/Telegram
Задержание бывшего сотрудника ГУМВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взятки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывшего замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД РФ по Челябинской области Максима Блинникова арестовали до 25 февраля 2026 года по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в понедельник в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Блинников был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. Ему вменяли получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство. Блинников был уволен из органов полиции 24 декабря, уточнял собеседник агентства.
"Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении… полковника полиции Максима Блинникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.). Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК России по Челябинской области и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК РФ, с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей. Деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, и за консультирование его по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами. Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта, добавляли в ведомстве.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Начальника представительства Минобороны арестовали по делу о взятке
20 ноября, 11:14
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)Дело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала