В Челябинске арестовали экс-замглавы отдела собственной безопасности МВД
2025-12-29T17:26:00+03:00
2025-12-29T17:26:00+03:00
2025-12-29T17:35:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывшего замначальника оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД РФ по Челябинской области Максима Блинникова арестовали до 25 февраля 2026 года по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в понедельник в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Блинников был задержан сотрудниками УФСБ России
по Челябинской области
при участии оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. Ему вменяли получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство. Блинников был уволен из органов полиции 24 декабря, уточнял собеседник агентства.
"Центральный районный суд Челябинска
избрал меру пресечения в отношении… полковника полиции Максима Блинникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.). Суд удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СК
России по Челябинской области и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК РФ, с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей. Деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, и за консультирование его по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами. Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта, добавляли в ведомстве.