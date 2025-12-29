Водитель Джошуа перед смертельным ДТП обгонял, превышая скорость, пишут СМИ

https://ria.ru/20251229/bi-bi-si-2065497394.html
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Водитель автомобиля, в котором находился британский боксер Энтони Джошуа, превысил допустимую скорость, в результате чего произошло смертельное ДТП, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии.
По информации источника, внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, в понедельник утром врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии. Джошуа, находившийся на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По информации Punch, его сосед, а также еще один пассажир, сидевший рядом с водителем, скончались на месте происшествия.
Отмечается, что внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал американского блогера Джейка Пола.