19:09 29.12.2025 (обновлено: 19:14 29.12.2025)
Водитель Джошуа перед смертельным ДТП обгонял, превышая скорость, пишут СМИ
спорт, энтони джошуа, бокс, происшествия, нигерия, вокруг спорта
Единоборства, Спорт, Энтони Джошуа, Бокс, Происшествия, Нигерия, Вокруг спорта
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Водитель автомобиля, в котором находился британский боксер Энтони Джошуа, превысил допустимую скорость, в результате чего произошло смертельное ДТП, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии.
По информации источника, внедорожник Lexus, в котором находились Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, в понедельник утром врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы Лагос - Ибадан. Местные СМИ уточняют, что эта трасса считается одной из самых опасных в Нигерии. Джошуа, находившийся на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По информации Punch, его сосед, а также еще один пассажир, сидевший рядом с водителем, скончались на месте происшествия.
Отмечается, что внедорожник, предположительно, превысил скорость, в результате чего водитель потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик.
Джошуа 36 лет. Он родился в Уотфорде в семье нигерийского происхождения. Раннее детство он провел в Нигерии, а в Англию вернулся, чтобы поступить в школу.
На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал американского блогера Джейка Пола.
Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Экс-чемпион мира по боксу попал в ДТП со смертельным исходом, пишут СМИ
