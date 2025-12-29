В Белоруссии прокомментировали размещение "Орешника"

МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является посылом Западу о готовности Минска и Москвы защищать свой мир всеми имеющимися средствами, Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является посылом Западу о готовности Минска и Москвы защищать свой мир всеми имеющимися средствами, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого белорусский лидер заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов.

"Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен. Здесь "Орешник", да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию. Но это посыл туда, что мы… наш мир будем охранять таким вот образом. Образом, который позволит нам говорить о том, что к нам лучше не лезть. Не лезть по-настоящему", - сказал Богодель в эфире телеканала СТВ.

По словам полковника, страны Запада в ходе проведения Россией специальной военной операции нарушили очень много "красных линий", связанных с поставкой Киеву и применением ракетных систем. "Это все попытка посмотреть, насколько у России высок ядерный порог", - считает Богодель.