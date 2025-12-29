В Белоруссии прокомментировали размещение "Орешника"

МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" является посылом Западу о готовности Минска и Москвы защищать свой мир всеми имеющимися средствами, заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого белорусский лидер заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов.
"Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен. Здесь "Орешник", да, это не оружие, которым мы хотим напасть, например, на ту же самую Британию, Германию. Но это посыл туда, что мы… наш мир будем охранять таким вот образом. Образом, который позволит нам говорить о том, что к нам лучше не лезть. Не лезть по-настоящему", - сказал Богодель в эфире телеканала СТВ.
По словам полковника, страны Запада в ходе проведения Россией специальной военной операции нарушили очень много "красных линий", связанных с поставкой Киеву и применением ракетных систем. "Это все попытка посмотреть, насколько у России высок ядерный порог", - считает Богодель.
В конце декабря Богадель высказал мнение, что в Союзном государстве Белоруссии и России может быть создана дивизия комплексов "Орешник". По его словам, в настоящее время на территории Белоруссии уже развернут дивизион в составе трех пусковых установок. Замначальника факультета белорусской военной академии считает, что в республике будет размещен полк систем "Орешник" с примерной численностью пусковых установок около десятка.
Белоруссия определила районы боевого патрулирования "Орешника"
26 декабря, 21:28