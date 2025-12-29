Рейтинг@Mail.ru
В Белореченске обломки БПЛА упали на предприятие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 29.12.2025 (обновлено: 11:25 29.12.2025)
В Белореченске обломки БПЛА упали на предприятие
В Белореченске обломки БПЛА упали на предприятие
Обломки украинского дрона повредили трубу на предприятии в городе Белореченске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 29.12.2025
В Белореченске обломки БПЛА упали на предприятие

В Белореченске обломки БПЛА повредили трубу на предприятии

КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Обломки украинского дрона повредили трубу на предприятии в городе Белореченске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили", — говорится в публикации.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Силы ПВО за неделю уничтожили 1651 украинский беспилотник
Вчера, 02:23
При этом никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 89 украинских беспилотников, из них семь — над Краснодарским краем. В поселке Индустриальный в краевом центре получили повреждения 13 домов. Там также обошлось без пострадавших.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
