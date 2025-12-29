В Белореченске обломки БПЛА упали на предприятие

КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Обломки украинского дрона повредили трубу на предприятии в городе Белореченске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, которое оперативно потушили", — говорится в публикации.
При этом никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 89 украинских беспилотников, из них семь — над Краснодарским краем. В поселке Индустриальный в краевом центре получили повреждения 13 домов. Там также обошлось без пострадавших.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18