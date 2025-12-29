В МИД объяснили, что мешает привлекать трудовых мигрантов из Афганистана

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские власти пока не могут массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана, потому что нет двусторонних механизмов контроля за их потоком и вероятны риски того, что среди рабочих могут оказаться радикалы, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Посол Афганистана России Хассан Гуль Хассан ранее говорил РИА Новости, что Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, конкретных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было.

"Нужен фильтр и регулирование. Мы не можем широко открыть свои двери - закон запрещает - в экономику массам людей, которых мы сами не уверены, что в состоянии контролировать. Никакой гарантии и действующего эффективного механизма сейчас нет", - сказал Кабулов , отвечая на вопрос о перспективах привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в России.

По его словам, есть риски того, что в случае плохо контролируемого потока мигрантов из Афганистана, в нем могут оказаться "самые разные элементы, включая и деструктивные".

"В дальнейшем - это возможно. Но все должно быть упорядочено, отрегулировано и проконтролировано. Сейчас таких перспектив нет - эти разъяснения послу (Афганистана - ред.) были даны. В любом случае это разъяснения мои и министерства иностранных дел, (афганским дипломатам - ред.) надо идти к руководству миграционных служб, МВД, в минсельхоз", - пояснил Кабулов.