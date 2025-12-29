В МИД объяснили, что мешает привлекать трудовых мигрантов из Афганистана

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские власти пока не могут массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана, потому что нет двусторонних механизмов контроля за их потоком и вероятны риски того, что среди рабочих могут оказаться радикалы, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Посол Афганистана в России Хассан Гуль Хассан ранее говорил РИА Новости, что Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, конкретных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было.
Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов
28 ноября, 04:37
"Нужен фильтр и регулирование. Мы не можем широко открыть свои двери - закон запрещает - в экономику массам людей, которых мы сами не уверены, что в состоянии контролировать. Никакой гарантии и действующего эффективного механизма сейчас нет", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в России.
По его словам, есть риски того, что в случае плохо контролируемого потока мигрантов из Афганистана, в нем могут оказаться "самые разные элементы, включая и деструктивные".
"В дальнейшем - это возможно. Но все должно быть упорядочено, отрегулировано и проконтролировано. Сейчас таких перспектив нет - эти разъяснения послу (Афганистана - ред.) были даны. В любом случае это разъяснения мои и министерства иностранных дел, (афганским дипломатам - ред.) надо идти к руководству миграционных служб, МВД, в минсельхоз", - пояснил Кабулов.
Он уточнил, что сейчас квота для рабочих из Афганистана составляет примерно 80 трудовых мигрантов в год.
Афганистан работает над открытием делового центра в России
13 декабря, 07:08