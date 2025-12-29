"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты компании "АэроТрастТехникс" (входит в Группу "Аэрофлот") завершили ремонт первых трех авиадвигателей CFM56-5B для среднемагистральных лайнеров Airbus A320ceo, сообщает перевозчик.

"Ремонт всех трех двигателей был завершен в течение декабря. Работы включали восстановление ротора и статора компрессора высокого давления. По завершению работ были оформлены первые в истории компании талоны годности компонента. Этот документ подтверждает летную годность авиадвигателя после технического обслуживания и ремонта", - говорится в сообщении.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил в минувшую пятницу в интервью "Россия 24", что перевозчику удалось настроить все процессы, связанные с техобслуживанием и поддержанием летной годности самолетов, они работают максимально эффективно.

Александровский добавил, что полноценное собственное производство по ремонту авиадвигателей Группа "Аэрофлот" планирует запустить в четвертом квартале 2027 года, при этом компания уже начала осуществлять такой ремонт в текущем году,

Как сообщалось, в октябре 2025 года авиаперевозчик прошел аудит Росавиации и получил сертификат ФАП-145, который расширяет технические возможности Группы "Аэрофлот" в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов. Для ремонта двигателей создана отдельная компания — АО "АэроТрастТехникс", которая базируется в аэропорту Шереметьево, укомплектована высококвалифицированным персоналом и оснащена инструментами, оборудованием и материалами.