"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов" 29.12.2025
10:16 29.12.2025
"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов"
"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов" - РИА Новости, 29.12.2025
"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов"
Специалисты компании "АэроТрастТехникс" (входит в Группу "Аэрофлот") завершили ремонт первых трех авиадвигателей CFM56-5B для среднемагистральных лайнеров... РИА Новости, 29.12.2025
аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), boeing 737, airbus a320
Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Airbus A320

"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов"

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для Эйрбасов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"
"Аэрофлот" завершил ремонт первых трех двигателей CFM56-5B для "Эйрбасов"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты компании "АэроТрастТехникс" (входит в Группу "Аэрофлот") завершили ремонт первых трех авиадвигателей CFM56-5B для среднемагистральных лайнеров Airbus A320ceo, сообщает перевозчик.
"Ремонт всех трех двигателей был завершен в течение декабря. Работы включали восстановление ротора и статора компрессора высокого давления. По завершению работ были оформлены первые в истории компании талоны годности компонента. Этот документ подтверждает летную годность авиадвигателя после технического обслуживания и ремонта", - говорится в сообщении.
Аэрофлот подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Аэрофлот" подготовил новогодние сюрпризы для пассажиров
25 декабря, 15:22
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил в минувшую пятницу в интервью "Россия 24", что перевозчику удалось настроить все процессы, связанные с техобслуживанием и поддержанием летной годности самолетов, они работают максимально эффективно.
Александровский добавил, что полноценное собственное производство по ремонту авиадвигателей Группа "Аэрофлот" планирует запустить в четвертом квартале 2027 года, при этом компания уже начала осуществлять такой ремонт в текущем году,
Как сообщалось, в октябре 2025 года авиаперевозчик прошел аудит Росавиации и получил сертификат ФАП-145, который расширяет технические возможности Группы "Аэрофлот" в области ремонта двигателей CFM56-5B и CFM56-7B, а также их компонентов. Для ремонта двигателей создана отдельная компания — АО "АэроТрастТехникс", которая базируется в аэропорту Шереметьево, укомплектована высококвалифицированным персоналом и оснащена инструментами, оборудованием и материалами.
Двигатели CFM56-5B устанавливаются на Airbus A320ceo, а двигатели CFM56-7B - на лайнерах семейства Boeing 737NG. Авиакомпании Группы "Аэрофлот" эксплуатируют 110 лайнеров семейства Airbus A320ceo и 93 Boeing 737NG.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии
22 декабря, 10:33
 
Аэрофлот Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Шереметьево (аэропорт) Boeing 737 Airbus A320
 
 
