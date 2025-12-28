https://ria.ru/20251228/zemletryasenie-2065133041.html
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 28.12.2025
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у северного побережья Перу, недалеко от крупного города Чимботе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T06:18:00+03:00
2025-12-28T06:18:00+03:00
2025-12-28T06:18:00+03:00
в мире
перу
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
https://ria.ru/20251227/zemletryasenie-2065084332.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Перу, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
У северного побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0