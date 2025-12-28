Рейтинг@Mail.ru
06:18 28.12.2025
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
У побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

У северного побережья Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у северного побережья Перу, недалеко от крупного города Чимботе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 02.51 по времени UTC (05.51 мск) в 46 километрах к западу от города Чимботе с населением 316 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 66 километров.
Информация о возможных разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
У берегов Тайваня произошло землетрясение
