Зеленский прибыл в США, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
02:31 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/zelenskiy-2065123237.html
Зеленский прибыл в США, сообщают СМИ
Зеленский прибыл в США, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
Зеленский прибыл в США, сообщают СМИ
Владимир Зеленский прибыл в США, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:31:00+03:00
2025-12-28T02:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a365a5d512ed34d525666aa936edd631.jpg
РИА Новости
2025
РИА Новости
Зеленский прибыл в США, сообщают СМИ

Зеленский прибыл в США

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в США, сообщает телеканал "Общественное".
"Зеленский прибыл в США", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским на встрече с Трампом
01:55
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО
Вчера, 22:07
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde
Вчера, 19:38
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
