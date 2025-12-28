Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом экономику Украины

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом перед журналистами, что на переговорах хочет обсудить экономику Украины.

Ранее Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго.

"Мы хотим обсуждать (экономическое - ред.) развитие и безопасность (на переговорах в Белом доме - ред.)", - заявил Зеленский журналистам.

Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде . Переговоры, как обещал президент США , пройдут в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.

Первая встреча в феврале 2025 года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.

В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.