Захарова рассказала о награждении орденом в день рождения
Захарова рассказала о награждении орденом в день рождения - РИА Новости, 28.12.2025
Захарова рассказала о награждении орденом в день рождения
Официальный представитель МИД России рассказала, что испытала невероятные ощущения при награждении ее орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени... РИА Новости, 28.12.2025
