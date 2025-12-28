https://ria.ru/20251228/yaponiya-2065137259.html
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами - РИА Новости, 28.12.2025
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами
Полностью восстановлено движение на трассе Канъэцу в Японии, где участок дороги был перекрыт примерно в течение 38 часов из-за ДТП с участием 67 автомобилей. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T07:48:00+03:00
япония
ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Полностью восстановлено движение на трассе Канъэцу в Японии, где участок дороги был перекрыт примерно в течение 38 часов из-за ДТП с участием 67 автомобилей.
В ночь на воскресенье было восстановлено движение в сторону Токио
, а в 13 часов (7.00 мск) — в сторону от центра. Таким образом, восстановление движения заняло более полутора суток.
Крупное ДТП с участием 67 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма
. Следовавший по трассе Канъэцу в районе города Минаками большой грузовик занесло, и он остановился. В него врезались следовавшие за ним легковые автомобили, произошел пожар. Два человека погибли, 26 получили травмы, сгорело 20 автомобилей.
По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.
Участок трассы был перекрыт.