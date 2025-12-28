Рейтинг@Mail.ru
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами
07:48 28.12.2025
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами
Полностью восстановлено движение на трассе Канъэцу в Японии, где участок дороги был перекрыт примерно в течение 38 часов из-за ДТП с участием 67 автомобилей. РИА Новости, 28.12.2025
япония
токио
гумма
япония
токио
гумма
Новости
япония, токио, гумма
Япония, Токио, Гумма
В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами

ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Полностью восстановлено движение на трассе Канъэцу в Японии, где участок дороги был перекрыт примерно в течение 38 часов из-за ДТП с участием 67 автомобилей.
В ночь на воскресенье было восстановлено движение в сторону Токио, а в 13 часов (7.00 мск) — в сторону от центра. Таким образом, восстановление движения заняло более полутора суток.
Крупное ДТП с участием 67 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма. Следовавший по трассе Канъэцу в районе города Минаками большой грузовик занесло, и он остановился. В него врезались следовавшие за ним легковые автомобили, произошел пожар. Два человека погибли, 26 получили травмы, сгорело 20 автомобилей.
По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.
Участок трассы был перекрыт.
ЯпонияТокиоГумма
 
 
