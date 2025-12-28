В Японии открыли участок дороги, перекрытый из-за ДТП с 67 машинами

ТОКИО, 28 дек – РИА Новости. Полностью восстановлено движение на трассе Канъэцу в Японии, где участок дороги был перекрыт примерно в течение 38 часов из-за ДТП с участием 67 автомобилей.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.