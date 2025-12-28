https://ria.ru/20251228/vykhodka-2065183038.html
Скандальная выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Рождественская речь Владимира Зеленского продолжает вызывать жаркие дебаты по всему миру, пишет L’ AntiDiplomatico. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:31:00+03:00
2025-12-28T15:31:00+03:00
2025-12-28T16:44:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
украина
L’ Antidiplomatico: рождественская речь Зеленского вызывает жаркие дебаты
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Рождественская речь Владимира Зеленского продолжает вызывать жаркие дебаты по всему миру, пишет L’ AntiDiplomatico
.
"Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.
Автор статьи также отметил, что послание Зеленского
было наполнено "ненавистью и разочарованием".
"В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.
Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине
Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.