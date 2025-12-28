Рейтинг@Mail.ru
15:31 28.12.2025
Скандальная выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Скандальная выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Рождественская речь Владимира Зеленского продолжает вызывать жаркие дебаты по всему миру, пишет L’ AntiDiplomatico. РИА Новости, 28.12.2025
Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Рождественская речь Владимира Зеленского продолжает вызывать жаркие дебаты по всему миру, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Жестокие слова главы киевского режима в очередной раз указывают на опасное отступление от принципов, которые неонацистский киевский режим якобы стремится защищать", — говорится в публикации.
Автор статьи также отметил, что послание Зеленского было наполнено "ненавистью и разочарованием".
"В период, который традиционно посвящен миру и единению, слова Зеленского направлены на дальнейшее отдаление перспективы диалога", — заключил он.
Глава киевского режима в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
