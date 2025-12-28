https://ria.ru/20251228/vnukovo-2065122507.html
Во "Внуково" нет скопления пассажиров после снятия ограничений
Во "Внуково" нет скопления пассажиров после снятия ограничений - РИА Новости, 28.12.2025
Во "Внуково" нет скопления пассажиров после снятия ограничений
Очередей и скопления пассажиров в аэропорту "Внуково" после снятия ограничений нет, принимаются необходимые меры для штатной работы аэропорта, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2025
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Очередей и скопления пассажиров в аэропорту "Внуково" после снятия ограничений нет, принимаются необходимые меры для штатной работы аэропорта, сообщили
в авиагавани.
"Международный аэропорт "Внуково" работает на вылет/прилет. На данный момент очередей и скопления пассажиров в терминале нет. Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе", - говорится в сообщении.
В аэропорте добавили, что для комфортного ожидания рейсов в терминале для пассажиров доступны зоны отдыха с походными матрасами; игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт. Кроме того, во "Внуково" установлены 29 современных зарядных станций; бесплатные фонтанчики с водой.
"Рекомендуем перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта, в Telegram-боте или по телефону справочной аэропорта... Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании", - заключила авиагавань.