Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
02:32 28.12.2025 (обновлено: 09:20 28.12.2025)
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
Украина регулярно угрожает расправой сотрудникам Запорожской АЭС, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. РИА Новости, 28.12.2025
2025
запорожская аэс, вооруженные силы украины, москва, украина, энергодар
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Москва, Украина, Энергодар

Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции

© РИА Новости / Константин МихальчевскийПервый энергоблок Запорожской атомной электростанции
Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украина регулярно угрожает расправой сотрудникам Запорожской АЭС, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению Вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся", — рассказал он.
Черничук добавил, что со временем персонал станции стал реагировать на угрозы спокойно, несмотря на постоянное психологическое давление со стороны Киева.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
