Лучшая теннисистка мира Соболенко проиграла Кирьосу в "Битве полов"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу в выставочном матче.
"Битва полов" прошла в Дубае и завершилась победой Кирьоса, занимающего 671-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:3, 6:3.
Размер корта на стороне Соболенко был меньше, спортсмены имели право только на одну подачу.
Соболенко 27 лет. В сезоне 2025 года она выиграла 63 матча при 12 поражениях и завоевала четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордными призовыми в размере 5 млн долларов. Белоруска выходила в финалы Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос", а также уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче за титул на итоговом турнире WTA.
Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде.