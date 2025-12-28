Рейтинг@Mail.ru
Лучшая теннисистка мира Соболенко проиграла Кирьосу в "Битве полов" - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:39 28.12.2025 (обновлено: 20:42 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/tennis-2065224626.html
Лучшая теннисистка мира Соболенко проиграла Кирьосу в "Битве полов"
Лучшая теннисистка мира Соболенко проиграла Кирьосу в "Битве полов" - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Лучшая теннисистка мира Соболенко проиграла Кирьосу в "Битве полов"
Занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу в выставочном матче. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T20:39:00+03:00
2025-12-28T20:42:00+03:00
теннис
спорт
австралия
ник кирьос
арина соболенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923831273_0:76:2048:1228_1920x0_80_0_0_c86d16dba66c438cb1622dfc48aa44b4.jpg
https://ria.ru/20251227/rublev-2065053010.html
https://ria.ru/20251227/avanesyan-2065051194.html
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923831273_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1b87f4b46df91f076b09996d494261b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, ник кирьос, арина соболенко
Теннис, Спорт, Австралия, Ник Кирьос, Арина Соболенко
Лучшая теннисистка мира Соболенко проиграла Кирьосу в "Битве полов"

Первая ракетка мира Соболенко проиграла австралийцу Кирьосу в "Битве полов"

© Фото : Пресс-служба Australian OpenБелорусская теннисистка Арина Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Пресс-служба Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу в выставочном матче.
"Битва полов" прошла в Дубае и завершилась победой Кирьоса, занимающего 671-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:3, 6:3.
Размер корта на стороне Соболенко был меньше, спортсмены имели право только на одну подачу.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
27 декабря, 14:21
Соболенко 27 лет. В сезоне 2025 года она выиграла 63 матча при 12 поражениях и завоевала четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордными призовыми в размере 5 млн долларов. Белоруска выходила в финалы Открытого чемпионата Австралии и "Ролан Гаррос", а также уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче за титул на итоговом турнире WTA.
Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде.
Наиболее известная "Битва полов" в теннисе произошла в 1973 году в Хьюстоне (Техас), в которой ветеран мужского тенниса Бобби Риггс проиграл одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг.
Российская теннисистка Элина Аванесян - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Отказавшуюся выступать за Россию теннисистку обязали выплатить компенсацию
27 декабря, 14:10
 
ТеннисСпортАвстралияНик КирьосАрина Соболенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала