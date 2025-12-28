"Лечил даже пленного". На что решился стоматолог из Москвы ради бойцов СВО

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Главврач столичной стоматологической клиники Армен Багдасарян в свободное от работы время ездит на фронт лечить бойцам зубы. Специалистов его профиля там сильно не хватает. Помог уже сотням военнослужащих — и продолжает помогать, несмотря на риск. О том, как проходят его будни, — в материале РИА Новости.

"Это меня шокировало"

Стена в холле стоматологической клиники "Добрые руки" увешана благодарностями от командиров разных подразделений. Здесь же — флаги, подписанные бойцами. И фотографии, на которых запечатлен Армен Багдасарян вместе с солдатами и офицерами на разных участках фронта.

На интервью приезжает в назначенное время. Объясняет: "Не опаздывать меня научил мой наставник Леонид Михайлович Рабинович, когда только принял на работу в 51-ю стоматологическую поликлинику, — 25 лет назад. Если ты переступаешь порог в восемь утра — уже опоздал, поскольку в восемь должен принимать пациента". Десять лет в городской поликлинике — а затем открыл собственную.

Несмотря на большую нагрузку, Багдасарян находит время и на спорт — у него своя футбольная команда. Как-то узнал, что его приятель по увлечению родом из Шахтерска и помогает нуждающимся детям из Донецка. Решил подключиться: с 2019 года поддерживает футбольные школы Донбасса спортивным инвентарем. Об этих гуманитарных поездках узнали общественные организации и начали через Армена обеспечивать необходимым молодых футболистов.

© Фото из личного архива Армена Багдасаряна Армен с Магой © Фото из личного архива Армена Багдасаряна Армен с Магой

Когда грянули события 2022-го, Багдасарян не мог остаться в стороне. "В моей футбольной команде игроки разных возрастов. Некоторые приходят подростками, время идет, они растут. И тут однажды одного из наших, Магу, призвали на срочку, и он оказался в приграничье. Моя первая поездка в мае 2022 года была как раз к нему. Мы с приятелем долго плутали: наворачивали круги у разбитых и обстрелянных деревень, где кругом ни души. Но в конце концов вышли на верный путь, встретили нашего бойца и его сослуживцев. Честно, меня шокировало увиденное — вчерашние дети с риском для жизни охраняют нас, взрослых и состоятельных людей, — рассказывает Армен. — Первым делом вырвался до ближайшей заправки, скупил там всю горячую выпечку, сладости, газировку… Казалось бы, мелочь, но радости не было предела. Попросил список необходимого посерьезнее — так до осени курсировал, заполняя каждый раз машину до отказа".

Когда началась мобилизация, врач выложил в соцсетях ролик, где предложил бойцам, которые проездом в Москве, бесплатную стоматологическую помощь. С гордостью вспоминает первого пациента: "Спецназовец 45-й бригады ВДВ Валерий Половинка, с первых дней СВО прошел самые тяжелые участки, погиб летом 2023-го, накрыв собой FPV-дрон, упавший у блиндажа, чтобы спасти свою группу. Посмертно награжден "Золотой Звездой" Героя".

© Фото из личного архива Армена Багдасаряна Армен приезжает в расположение бойцов добровольно © Фото из личного архива Армена Багдасаряна Армен приезжает в расположение бойцов добровольно

"Фронтовая клиника"

Багдасарян принимает представителей разных подразделений, но особая дружба у него сложилась с мотострелковым полком. Познакомился с ними еще в начале 2023-го, предложив гуманитарную помощь. Обратился по наводке приятелей, которые характеризовали бойцов очень высоко.

"С Азаком (на тот момент комроты. — Прим. ред.) мы вместе с моим помощником Петровичем встретились в Ростове-на-Дону, передали гуманитарку. Честно сказать, командир нас заворожил. И от его предложения встретиться вновь, но уже в Донецке, мы не отказались. Узнав, что конкретно им нужно, закупили все и выехали спустя месяц", — рассказывает врач.

© Фото из личного архива Армена Багдасаряна Пациент на приеме у врача © Фото из личного архива Армена Багдасаряна Пациент на приеме у врача

Заодно решил предложить бойцам профессиональную помощь стоматолога: такие специалисты на фронте, как говорят сами солдаты, месяцами находящиеся в окопах, — на вес золота.

"Они очень обрадовались, — говорит Армен. — Да и я давно об этом размышлял, поскольку перед глазами был пример: мой брат еще в 2022-м ушел на фронт добровольцем. Он стоматолог-хирург, взял заодно инструменты. Одно дело — принимать в клинике, но совсем другое — там, где острая нехватка специалистов моего профиля".

Уже в следующий приезд бойцы организовали ему рабочее место. "Идем до нужной точки, а кругом разруха, — вспоминает Багдасарян. — По дороге меня предостерегали: надо идти только по бетону, чтобы не нарваться на мины-лепестки. Сперва немного тревожно было, но парни смогли подобрать нужные слова и разрядить обстановку".

За пятидневную командировку Армен вылечил 80 человек. "Многие с запущенным состоянием, кому-то приходилось удалять зубы. Объем работы колоссальный. Через пару недель вернулся, уже с переносной стоматологической установкой. Очень удобная в применении, особенно в полевых условиях".

© Фото из личного архива Армена Багдасаряна Армен Багдасарян с напарником © Фото из личного архива Армена Багдасаряна Армен вылечил зубы сотне бойцов

"Должны оставаться милосердными"

Был в практике случай, когда он пролечил пленного. "Его отправили штурмовать окоп, думали, там никого. Встретили его наши парни в полной боевой укладке — и он незамедлительно сдался. Осмотреть его и оказать помощь — моя инициатива. Все же я прежде всего врач и должен исполнять свой долг", — объясняет Багдасарян.

В пример приводит историю знакомого бойца, который, оказавшись в украинском плену, вернулся домой по обмену: "То, что он рассказал, не может не шокировать. Украинские военные врачи целенаправленно бросали бинты в грязь, а потом ими же заматывали раны нашим "трехсотым". Натравливали собак, которые вгрызались в лица… И в противовес вижу, как наши парни обходительны с пленными. Мы, гражданские, должны соответствовать, проявляя милосердие и помощь".

Обращения от солдат и офицеров пролечить зубы приходят постоянно от разных подразделений. Но тут уже не разорваться, поэтому решил сконцентрироваться на одной боевой части. Как итог — десятки поездок на фронт, бойцы принимают за своего. Искренне удивляются, когда узнают, что врач не служит в составе батальона, а приезжает в свободное время. Армен сбился за счета, скольких вылечил: со слов солдат, больше 500 человек. Отмахивается: ничего особенного в своем поступке не видит.

Он, к слову, стал героем документального фильма, премьера состоится совсем скоро. "Мог ли я подумать, что мне посвятят целый фильм? Конечно же нет. Пользуясь случаем, хочу привлечь внимание коллег и попросить: не оставайтесь в стороне. Речь не о поездках в зону СВО — тут, понятно, не каждый решится. Но по всей стране столько коммерческих клиник. Вот если бы каждая взяла на лечение хотя бы одного бойца, закрыла бы все его вопросы — это уже значительная помощь. Ведь для организации это не такие большие расходы, — говорит Багдасарян. — Отдельное спасибо моему коллективу гражданских врачей, которые охотно поддержали эту идею".

Сейчас Армен собирается в очередную поездку — уже не просто к пациентам, а к людям, которые стали ему друзьями и братьями.