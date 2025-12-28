МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска освободили Степногорск в Запорожской области, Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, а также завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, уничтожив до 1240 военнослужащих ВСУ, танк и пять бронетранспортеров М113 производства США в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины , цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО уничтожила 25 украинских БПЛА над Россией за ночь

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 25 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Обстановка в Купянске

Российские военнослужащие нанесли удары по центрам управления дронами ВСУ под Купянском с помощью гаубиц Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерийской гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Фагот".

Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" сообщил, что его подразделение находится на северо-западе Купянска, проводит штурмовые действия, уничтожая противника, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Оборонное ведомство также рассказало, что, выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению противника, операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки обнаружили и уничтожили автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили две атаки ВСУ, с помощью которых противник намеревался прорваться к Купянску, сообщили в Минобороны РФ.

На нужды ВСУ