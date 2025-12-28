Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 декабря: ВС России освободили пять населенных пунктов - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/spetsoperatsiya-2065207613.html
Спецоперация, 28 декабря: ВС России освободили пять населенных пунктов
Спецоперация, 28 декабря: ВС России освободили пять населенных пунктов - РИА Новости, 28.12.2025
Спецоперация, 28 декабря: ВС России освободили пять населенных пунктов
Российские войска освободили Степногорск в Запорожской области, Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, а также завершили освобождение населенного... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T18:01:00+03:00
2025-12-28T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20251228/zelenskiy-2065166426.html
https://ria.ru/20251228/krasnoarmeysk-2065171189.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Спецоперация, 28 декабря: ВС России освободили пять населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские войска освободили Степногорск в Запорожской области, Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР, а также завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, уничтожив до 1240 военнослужащих ВСУ, танк и пять бронетранспортеров М113 производства США в зоне проведения спецоперации за сутки, следует из сводки Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом
Вчера, 13:07
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО уничтожила 25 украинских БПЛА над Россией за ночь

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 25 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Обстановка в Купянске

Российские военнослужащие нанесли удары по центрам управления дронами ВСУ под Купянском с помощью гаубиц Д-30, рассказал РИА Новости командир артиллерийской гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Фагот".
Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки войск "Запад" сообщил, что его подразделение находится на северо-западе Купянска, проводит штурмовые действия, уничтожая противника, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Беженка из Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома
Вчера, 13:51
Оборонное ведомство также рассказало, что, выполняя боевую задачу по поиску и уничтожению противника, операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки обнаружили и уничтожили автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу ВСУ на подступах к городу.
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" отразили две атаки ВСУ, с помощью которых противник намеревался прорваться к Купянску, сообщили в Минобороны РФ.

На нужды ВСУ

Военные ВСУ регулярно воровали технику и вещи у жителей Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец из города Евгений. По его словам, когда он поднялся в свой подъезд, оказалось, что украинские военные уже находились в его квартире. Замок был выбит после предыдущего удара, и вход был свободным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала