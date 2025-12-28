Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты энергетики, используемые ВПК Украины
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 28.12.2025
ВС России поразили объекты энергетики, используемые ВПК Украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении ведомства.
