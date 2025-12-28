Рейтинг@Mail.ru
Россиянин Артемьев занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Дохе
19:31 28.12.2025 (обновлено: 20:46 28.12.2025)
Россиянин Артемьев занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Дохе
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место по итогам чемпионата мира по рапиду, который прошел в Дохе.
спорт, шахматы, владислав артемьев
Спорт, Шахматы, Владислав Артемьев
Россиянин Артемьев занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Дохе

Российский шахматист Артемьев занял второе место на чемпионате мира по рапиду

© Фото : "Шахматные звезды"Шахматист Владислав Артемьев
© Фото : "Шахматные звезды"
Шахматист Владислав Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место по итогам чемпионата мира по рапиду, который прошел в Дохе.
В четырех партиях в воскресенье Артемьев четырежды сыграл вничью. Россиянин набрал 9,5 очка за 13 туров.
Победу на турнире одержал норвежец Магнус Карлсен, который в воскресенье выиграл три партии, один раз сыграл вничью и набрал по итогам трех дней 10,5 очка. Он выиграл чемпионат мира по рапиду в шестой раз в своей карьере.
Тройку лидеров замкнул представитель Индии Арджун Эригайси (9,5 очка). Десятое место занял россиянин Андрей Есипенко (9 очков), Даниил Дубов (9) - 11-е, Александр Шиманов (8,5) - 14-е. Ян Непомнящий (8) стал 40-м.
В понедельник и вторник в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
СпортШахматыВладислав Артемьев
 
