Рейтинг@Mail.ru
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 28.12.2025 (обновлено: 19:17 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/shakhmaty-2065214984.html
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:06:00+03:00
2025-12-28T19:17:00+03:00
доха
александра горячкина
шахматы
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893223637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b9091c7e17bb346f51fbb6864fba60.jpg
https://ria.ru/20251228/artemev-2065211720.html
доха
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893223637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cccd26fa3b4498f786e2843e208c907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
доха, александра горячкина, шахматы, спорт
Доха, Александра Горячкина, Шахматы, Спорт
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду

Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду в Дохе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлександра Горячкина
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
На тай-брейке россиянка оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр, победив в первой партии и сыграв вничью во второй.
Россиянка Екатерина Лагно (7,5 очка) заняла девятое место в турнирной таблице, Полина Шувалова (7,5) стала 13-й, Анна Шухман (6,5) - 40-й.
Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду впервые в карьере. Также она стала третьей россиянкой, завоевавшей этот титул. Ранее победу на турнире одерживали Александра Костенюк и Анастасия Боднарук.
В понедельник и вторник пройдет чемпионат мира по блицу.
Шахматист Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Шахматист Артемьев признался, что поведение Карлсена его не задело
Вчера, 18:39
 
ДохаАлександра ГорячкинаШахматыСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Трактор
    0
    0
  • Футбол
    29.12 22:45
    Рома
    Дженоа
  • Футбол
    29.12 23:15
    Порту
    Авиш
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Флорида
    Вашингтон
  • Хоккей
    30.12 03:00
    Каролина
    Рейнджерс
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Айлендерс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала