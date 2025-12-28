https://ria.ru/20251228/shakhmaty-2065214984.html
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T19:06:00+03:00
2025-12-28T19:06:00+03:00
2025-12-28T19:17:00+03:00
доха
александра горячкина
шахматы
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893223637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b9091c7e17bb346f51fbb6864fba60.jpg
https://ria.ru/20251228/artemev-2065211720.html
доха
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893223637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cccd26fa3b4498f786e2843e208c907.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доха, александра горячкина, шахматы, спорт
Доха, Александра Горячкина, Шахматы, Спорт
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду в Дохе
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
На тай-брейке россиянка оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр, победив в первой партии и сыграв вничью во второй.
Россиянка Екатерина Лагно (7,5 очка) заняла девятое место в турнирной таблице, Полина Шувалова (7,5) стала 13-й, Анна Шухман (6,5) - 40-й.
Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду впервые в карьере. Также она стала третьей россиянкой, завоевавшей этот титул. Ранее победу на турнире одерживали Александра Костенюк и Анастасия Боднарук.
В понедельник и вторник пройдет чемпионат мира по блицу.