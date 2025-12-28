Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) в пользу гостей, у которых отличились Райан Ривз (7-я минута), Йон Клингберг (8), Вильям Эклунд (33), Игорь Чернышов (45), Маклин Селебрини (57) и Коллин Граф (57). В составе проигравших шайбы забросили Линус Карлссон (11), Марко Росси (41) и Дрю О'Коннор (51).
28 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
10:04 • Линус Карлссон
40:36 • Марко Росси
50:43 • Дрю О'Коннор
06:11 • Райан Ривз
(Барклай Гудроу, Винсент Иорио)
07:55 • Джон Клингберг
(Macklin Celebrini)
32:38 • Уильям Эклунд
44:47 • Игорь Чернышов
56:20 • Macklin Celebrini
(Игорь Чернышов, Уильям Эклунд)
56:55 • Collin Graf
"Сан-Хосе" прервал серию из трех поражений и с 39 очками занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Ванкувер" (33 очка) идет на последней, восьмой строчке.
В другом матче "Калгари Флэймз" обыграл на своей площадке "Эдмонтон Ойлерз" (3:2). "Колорадо Эвеланш" на выезде победил "Вегас Голден Найтс" (6:5, по буллитам), российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился шайбой, форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин - голевой передачей.