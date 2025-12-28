Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ
Хоккей
 
09:11 28.12.2025
Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ
Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-28T09:11:00+03:00
2025-12-28T09:11:00+03:00
хоккей
спорт
национальная хоккейная лига (нхл)
сан-хосе шаркс
ванкувер кэнакс
Нападающий "Сан-Хосе" Чернышов забросил первую шайбу в НХЛ

Дебютная шайба Чернышова в НХЛ принесла "Сан-Хосе" победу над "Ванкувером"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2) в пользу гостей, у которых отличились Райан Ривз (7-я минута), Йон Клингберг (8), Вильям Эклунд (33), Игорь Чернышов (45), Маклин Селебрини (57) и Коллин Граф (57). В составе проигравших шайбы забросили Линус Карлссон (11), Марко Росси (41) и Дрю О'Коннор (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Ванкувер
3 : 6
Сан-Хосе
10:04 • Линус Карлссон
(Конор Гарланд, Филип Хронек)
40:36 • Марко Росси
(Филип Хронек, Конор Гарланд)
50:43 • Дрю О'Коннор
06:11 • Райан Ривз
(Барклай Гудроу, Винсент Иорио)
07:55 • Джон Клингберг
(Macklin Celebrini)
32:38 • Уильям Эклунд
44:47 • Игорь Чернышов
(Адам Годетт, Дмитрий Орлов)
56:20 • Macklin Celebrini
(Игорь Чернышов, Уильям Эклунд)
56:55 • Collin Graf
(Александр Веннберг, Марио Ферраро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Чернышова эта шайба стала первой в НХЛ, также он отметился в матче результативной передачей. Воспитанник московского "Динамо" проводит дебютный сезон в лиге, в пяти матчах в активе 20-летнего россиянина 5 (1+4) очков.
"Сан-Хосе" прервал серию из трех поражений и с 39 очками занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Ванкувер" (33 очка) идет на последней, восьмой строчке.
В другом матче "Калгари Флэймз" обыграл на своей площадке "Эдмонтон Ойлерз" (3:2). "Колорадо Эвеланш" на выезде победил "Вегас Голден Найтс" (6:5, по буллитам), российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился шайбой, форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин - голевой передачей.
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров на фоне игроков Флориды Пантерз - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Хоккеисты "Флориды" и "Тампы" суммарно получили 136 штрафных минут
